巨人・中山礼都外野手が２日、宮崎春季キャンプで初めて屋外でのフリー打撃に臨み、５６スイングで１３本のサク越えを披露した。２スイング目に右中間席へ放り込むと、７スイング目からはバックスクリーン、右中間席中段を２連発で計３連発。その後も右中間席、右翼席、右中間席へ再び３連発を放った。昨季は自己最多１０３試合に出場し、打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点。今季内野手登録から外野手登録に変更となった