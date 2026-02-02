巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が２日、宮崎キャンプ２日目に初の屋外フリー打撃を行った。強肩堅守の内野をどこでも守れる遊撃手。初日の１日は室内の木の花ドームで打つ組だったため、この日が初の屋外フリー打撃だった。打撃投手のウィーラー打撃コーチの球を広角に鋭い打球で打ち分け、左翼席への豪快なサク越えも披露。ウィーラーコーチが「ワオ！」と称賛するパンチ力も見せていた。