Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行い、Ｊ１の２０クラブから選手１人ずつが出席した。＊＊＊ＦＣ東京からは、Ｕ［２３日本代表の一員として１月のアジア杯制覇に貢献し、Ａ代表として北中米Ｗ杯出場目指すＭＦ佐藤龍之介が出席した。岡山への期限付き移籍を経て、再びＦＣ東京のユニホームに身を包む１９歳は「待ちに待ったというか、岡