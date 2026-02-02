プロ野球・巨人の中山礼都選手が2日、春季キャンプを行っている宮崎で今季への意気込みを語りました。「すごく体も動いていますし、守備もバッティングもいい状態」と順調な調整ぶりを明かした中山選手。体の厚みが増したことを問われると、「ここ何年かずっとトレーニングを続けてきているが、その成果が少しずつ出てきた」と返答。「(体重は)そこまで増やしていない、昨年から1〜2kg(増)ぐらい。筋肉量がすごく増えた」と、パワ