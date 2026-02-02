俳優の本郷奏多が2日、東京・銀座のGINZA SIX「観世能楽堂」で行われたコーエーテクモゲームスのダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作『仁王3』（6日発売、PlayStation5／Steam）の完成発表会に参加。結婚を祝福されると笑顔を見せた。【動画】本郷奏多、記者からの結婚祝福に笑顔結婚後も新作ゲームに没頭？本郷は今年1月1日にXで「ご報告」と題した文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆さまお世話に