お笑いコンビの トータルテンボスの藤田憲右さんが、自身のインスタグラムを更新。ダイエットを行った、ビフォーアフター写真を公開しました。 【写真を見る】【 トータルテンボス・藤田 】ダイエットで「１７．４キロ減」ビフォーアフター写真に反響「努力の証すね！」「かっこいいです！」２０２５年４月１日のインスタグラムで、藤田憲右さんは「８５．５ｋｇ」と表示された体重計と、自身の身体の写真と共に「近年