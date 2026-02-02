「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（２日、宜野湾）ＤｅＮＡ・入江大生投手が、今季から先発に転向することが明らかになった。入江は昨季は開幕から抑えを担い、２２セーブをマーク。ルーキーイヤーの２０２１年に先発を務めた経験があるが、プロ２年目以降は救援として活躍していた。大原投手コーディネーターから先発転向を打診されたと「明かした入江は「ぜひやらせてください、と。もちろん不安もありますけど、後先考えずにとに