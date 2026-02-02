¡ÖÌÜ¤Ëµ¤Ç÷¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×ÇÐÍ¥¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ(53)¤¬Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËûÀÖÑ»(¤Þ¤í¡¦¤¢¤«¤¸¡¢82)¤È¤Î?²£ÊÂ¤Ó2¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í83ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤È¤½¤í¤½¤í54ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¿Æ»Ò¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Éã¤È¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª´éÊÂ¤ó¤ÇºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¿Æ»Ò