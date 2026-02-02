2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優・清原翔が2日、自身のインスタグラムを更新し、33歳の誕生日を迎えたことを報告した。公開された近影ショットには、友人たちとともに穏やかな表情を見せる清原の姿が収められている。【写真】仲間たちと笑顔！33歳誕生日に近影ショットを公開した清原翔清原は投稿で「昨日みんなが祝ってくれた！」とつづり、誕生日を前後して仲間たちから祝福を受けたことを明かした。写真で