ＡＥＳＣ社長に就任した鶴山氏車載電池大手ＡＥＳＣジャパン（横浜市西区）の新社長に、電気接続部品を製造・販売するＴＥコネクティビティジャパン（川崎市高津区）の鶴山修司前社長（５９）が１日付で就任したことが分かった。２日に発表する。社長交代は６年９カ月ぶり。主要取引先である日産自動車出身以外では初めて。ＡＥＳＣ前社長で日産出身の松本昌一氏（６６）は、アドバイザーとしてとどまる。