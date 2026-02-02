Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。＊＊＊Ｊ１王者・鹿島からはＭＦ松村優太が出席した。昨季全試合に出場した快足アタッカーは昨オフに左肩の手術を行い、現在はリハビリメニューを消化中だが「いい感じです」と順調な回復ぶりを明かした。復帰時期は非公表とされているが「（百年構想リーグ中の復帰は）あると思います」と“今季”