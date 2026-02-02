巨人の戸郷翔征投手が２日、キャンプ２日目を迎え、投手陣のさらなる団結を誓った。今年の１軍キャンプは、新人選手や外国人、移籍組など新戦力が多数。ドラフト１位ルーキーの竹丸とは「今日もトレーニングを一緒にしました」というが、「あんまり表情にも出さないですし、まだ殻を破れてないと思うので。また、投手会もありますし、そこで殻を破ってもらえれば、僕らとしてはそれが１番ですしね」と語った。投手会は宮崎出