週明け２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６５６．３３ポイント（２．４０％）安の２６７３０．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２５２．６６ポイント（２．７１％）安の９０６４．４３ポイントと続落した。売買代金は１７８１億２３５０万香港ドルに拡大している（１月３０日前場は１６５３億４３００万香港ドル）。投資家のリスク回避スタン