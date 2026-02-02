タレント有吉弘行（51）が、自身がパーソナリティーを務める1日放送のJFN系列ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。第2子が誕生したことを明かした。有吉は、お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）の結婚、第1子誕生の話題に触れながら「かくいう私も第2子が生まれてしまいまして。51歳で2児の父になるという」と発表した。その件について「まあ、ちょっとインスタの方にはですね、足の裏の写