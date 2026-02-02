コカ･コーラシステムは、2026年2月2日から3月31日までの期間中、「綾鷹」とおにぎりの織りなす本格的な味わいを楽しめる「おにぎり食堂 綾鷹屋」を東京メトロの大手町駅にオープンしています。昨年春の人気企画が復活2月2日から3月31日までの間、東京メトロ大手町駅C10出入口付近で「おにぎり食堂 綾鷹屋」の限定おにぎりが販売されます。定番メニュー5種のおにぎりと、人気YouTuber「きまぐれクック」とのコラボおにぎり1種が登場