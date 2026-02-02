ローソンでは、2026年1月27日から値段そのままで50％増量する大人気企画「盛りすぎチャレンジ」を開催中です。今回は、2月2日・3日から開始する第2弾の全商品を紹介します。酸味や辛さも増量！？・盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ値段はそのままに、総重量が50％増量します。価格は319円。発売日は2月2日夕方ごろ。ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。・盛りすぎ！塩焼そば値段はそのままに、麺の重量が50％増量します。価