ロサンゼルス・レイカーズ在籍4年目を迎え、3ポイントで好調を見せている八村塁。『STAT MUSE』は、レイカーズでの3ポイント成功数で歴代20位にランクインしたと紹介している。 過去2シーズンでも3ポイント成功率40パーセント以上をマーク。シューターとして開花を遂げていた八村は、今シーズンもここまで43.0パーセントと高い数字を残し、チームの勝利に貢献