映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開記念PV、公開記念メカビジュアル、映画オリジナルのモビルスーツ“TX-ff104 アリュゼウス”、2週目入場者プレゼント情報が公開された。 参考：上田麗奈「今のほうがギギのことを考えているかも」『閃光のハサウェイ』第2章の葛藤明かす 本作は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェ