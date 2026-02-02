マーベラスが続急伸している。同社は前週末１月３０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４０．５％増の２９１億２１００万円、最終利益は同５０．４％増の１５億４８００万円となった。大幅な増収増益となったほか、最終利益は通期計画（１４億円）を上回って着地しており、業況を評価した買いを集めた。 デジタルコンテンツ事業では「龍の国ル&#