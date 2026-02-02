午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７７２、値下がり銘柄数は７７６、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に空運、医薬品、小売、海運など。値下がりで目立つのは証券・商品、鉱業、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS