（台北中央社）国防部（国防省）は2日、同日午前6時までの24時間に中国の軍艦6隻が台湾海峡周辺で活動しているのを確認したと発表した。同部は、国軍が軍用機や軍艦、沿岸部に配備したミサイルシステムで厳密に監視し対処したとした。軍用機の活動は確認されなかったとしている。（游凱翔／編集：田中宏樹）