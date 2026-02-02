バッテリーモノライト HD100 株式会社サンテックは、JINBEIブランドのバッテリー式モノブロックストロボなど、撮影用照明製品を1月28日（木）に発売した。 JINBEIの新製品は独自の4c（4つ爪）マウントを採用しており、別売のディフューズボールやソフトライトボールなどのアクセサリーに対応。「4c Bowensアダプター」を併用することで、ボーエンズマウントのアクセサリ&#