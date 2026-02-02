サンアントニオ・スパーズ vs オーランド・マジック日付：2026年2月2日（月）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 112 - 103 オーランド・マジック NBAのサンアントニオ・スパーズ対オーランド・マジックがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパ&#1