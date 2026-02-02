あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、海外でも活躍していると思う有名人＞ １位大谷翔平２位真田広之３位渡辺謙４位渡辺直美５位YOSHIKI６位宇多田ヒカル７位北野武８位山下智久９位YOASOBI ＜視聴者プレゼント＞浅草杵福の七彩華茶をプレゼント！