2日14時現在の日経平均株価は前週末比348.20円（-0.65％）安の5万2974.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は772、値下がりは776、変わらずは46。 日経平均マイナス寄与度は248.69円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が130.36円、ＳＢＧ が97.07円、レーザーテク が61.77円、コナミＧ が35.1円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を121.13円押し上げている