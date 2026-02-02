2日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝154円82銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円03銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円67銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース