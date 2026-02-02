★業務スーパーでまとめ買いをするお客さんに密着！★ 驚きの激安商品が続々登場！大容量、安いでお馴染みの業務スーパーをどのように利用しているのか？ 業務スーパー横浜いずみ店で、やす子と浦野アナが調査！今回も業務スーパーを利用されているお客さんのお得ワザが登場！ 【出演者】やす子・浦野モモ（日本テレビアナウンサー）