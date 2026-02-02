仏RFIの中国語版サイトは1月31日、「なぜドイツ企業は中国に投資するのか」とするドイツのウェブサイト「deutschland．de」の記事を紹介した。記事はまず、「革新性、スピード、テクノロジー志向など、中国がドイツ企業にとって魅力的な拠点である理由は数多くある」とし、在中華圏ドイツ商工会議所によると、中国で事業を展開しているドイツ企業は約5000社あり、中でも特に重要な産業は、自動車、化学、グリーンエネルギーだと紹