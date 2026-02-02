２日午前、堺市東区のファミリーマートに車が突っ込み、女性店員がケガをする事故がありました。車は８０代男性が運転していてアクセルとブレーキを踏み間違えたとみられ、警察が事故の状況を詳しく調べています。２日午前１１時１５分ごろ、堺市東区大美野にある「ファミリマート堺大美野店」で、男性店長から「店に車が突っ込んだ」と１１０番通報がありました。警察によりますと、堺市東区に住む８７歳の男性が運転する乗用車が