2日午前11時ごろ、千葉県袖ヶ浦市で木造住宅1棟が燃える火事があり、焼け跡から男性1人が遺体で見つかりました。警察や消防によりますと、2日午前11時ごろ、袖ヶ浦市神納の住宅で「建物から火が出ている」と通報がありました。2階建ての木造住宅1棟が燃え、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、焼け跡から80代くらいの男性の遺体が見つかりました。この住宅は、80代の父親と息子の2人暮らしで父親とは連絡が取れていない