カンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜後1：59※関西ローカル）の2月1日放送回で、芸人が涙する場面があった。【写真】『マルコポロリ！』で涙を流したカーネーション・吉田結衣今回は、「NSC大阪30期SP」と題して、ツートライブ（たかのり、周平魂）、コウノ・オブ・ザ・イヤー、カーネーション（岡下雅典、吉田結衣）、アイロンヘッド（ナポリ、辻井亮平）が登場。なかでも、カーネーション・吉田は、番組MCの東野幸治