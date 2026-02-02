◇プロ野球・巨人春季キャンプ2日目（2日、宮崎）巨人の新助っ人であるダルベック選手が自慢のパワーをみせつけました。屋外フリー打撃に入ると、豪快なスイングで柵越えを連発。左中間スタンドの中段に突き刺す一発には「おおお！」と球場がわきました。ダルベック選手は2020年にメジャーデビューし、2021年には25本塁打を記録。昨季のメジャー出場は7試合にとどまりましたが、マイナーリーグ3Aで105試合に出場し、打率.269、24本