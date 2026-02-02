タレント井上順（78）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。同世代の人気タレントについて語った。「徹子の部屋」はこの日の放送をもって50周年目に突入。番組発足から何度も出演しており、「ザ・スパイダース」時代からの仲だというタレントの堺正章と井上が登場した。MCの黒柳徹子から「ライバルと思ったことはない？」と質問が。「よく聞かれるんですよ」と語り出した。「とてもじゃないけど