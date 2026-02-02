アメリカのトランプ政権がイランに対して圧力を強めるなか、アメリカとイランの高官による会談が今週にも実施される可能性があるとアメリカメディアが報じました。アメリカトランプ大統領「我々はイランの非常に近いところに世界最大・最強の艦船を派遣している」トランプ大統領は1日、このように述べたうえで、イランと核問題解決に向けて「合意に至ることを期待している」と表明しました。イランの最高指導者ハメネイ師がアメ