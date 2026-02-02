ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさん（享年６３）の死去を受け、パートナーで女優の池田有希子（５５）が１日夜、インスタグラムを更新し、モーリーさんの最期についてつづった。池田は投稿の冒頭でモーリーさんのことを「パートナー」と表現。「生前お世話になった皆様へ故人に代わり心より感謝申し上げます」と謝意を表した。闘病は「昨年８月に食道癌の診断を受け、治療を開始しました」。がんは「肝臓