ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が肉体改造で昨季の失態を取り返す。地元「カリフォルニアポスト」紙は１日（日本時間２日）、「不調の年を経験したムーキー・ベッツにＭＶＰ級の活躍を期待」との記事を配信した。昨季のベッツは好調でキャンプを終えたが、３月の開幕戦・日本遠征中に発症した謎の胃腸炎に長く苦しめられた。回復はしたものの体力を大きく消耗しスイングが狂った。夏場から右肩上がりに成績を