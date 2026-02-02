冬は袖を通す洋服が暗い色になりがちで、コーデもマンネリ気味。そんなときは、さわやかで明るいブルーのトップスで気分転換してみては？【ユニクロ】なら、40・50代が取り入れやすい清潔感や上品さを備えたブルーのトップスが充実しています。きれいめカーディガンやきちんと感のあるシャツなど、大人世代にぴったりなアイテムをピックアップしました。 冬から春まで長く愛せる王道カーデ