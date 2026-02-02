ウィリアム皇太子とキャサリン妃が、長男ジョージ王子（12）の進学先として、キャサリン妃の母校であるマールボロ・カレッジを候補に挙げているという。同校はウィルトシャーにある共学の名門寄宿制学校で、妃は14歳から18歳まで在籍していた。これまでジョージ王子は、父ウィリアム皇太子とヘンリー王子が通ったイートン校に進むとの見方が強かった。 【写真】ウィリアム皇太子とキャサリ