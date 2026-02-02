国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）氏が2月1日、老衰のため東京都内の病院で亡くなった。84歳だった。【貴重な写真の数々】落合陽一さんと落合信彦さんの親子対談のショット。アウン・サン・スー・チーさんへのインタビューカットなど落合氏の将来を見通す分析眼は、確かなものだった。世界の警察官たる役割を放棄するアメリカ、そして暴走する独裁者・プーチン大統領──氏が鳴らし続けていた警鐘は、