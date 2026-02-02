ACEesの浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我が2日、都内で開催された不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に出席。浮所が妹のエピソードを明かした。【写真】イベントに登壇したACEesACEesは、株式会社不二家の「ルック」と「ケーキ」の共同プロモーション「Smile Switch」のブランドキャラクターに就任。ACEesが出演する新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇と、「不二家洋菓子店 お