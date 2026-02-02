カメラ搭載の「Linse」 メガネチェーンの眼鏡市場を展開するメガネトップは、カメラ内蔵で、動画・写真撮影ができるアイウェア「Linse(リンゼ)」と、スピーカー・マイク内蔵のオーディオグラス「Linse Lite」を、2月6日から全国の眼鏡市場130店舗で発売する。価格はLinseが55,000円、Linse Liteが19,800円。 カメラ非搭載の「Linse Lite」 なお、どちらもオンラインショップでは販売せず、店舗