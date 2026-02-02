元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方の美人妻にネットはくぎ付けになった。１月３１日に東京・両国国技館で引退相撲が開催された。断髪式も行われ、短髪にキレイさっぱり。整髪を終えた親方は、ドルジハンド夫人と笑顔で写真に納まった。２人は２０１８年２月に結婚。夫人は着物姿で登場し、その美ぼうにネットは騒然。「照ノ富士の奥様本当に美人だよねえ」「羨（うらや）ましいな」「照ノ富士の奥様本当に美人だよねえ」「奥様