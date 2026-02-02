巨人の中畑清ＯＢ会長（７２）が２日、宮崎・都城で行われている巨人３軍の春季キャンプを訪問し、午前の練習を終えたナインを激励した。正午過ぎに巨人の帽子を被ってグラウンドに姿を見せた中畑会長。ナインからあいさつを受けたが、開口一番「ちょっと不満がある。何が不満かって言うとあいさつ」と、大物ＯＢへの遠慮がちなあいさつにダメ出しした。自身は不調でもどんなときでも「ゼッコーチョー」をモットーにセルフプ