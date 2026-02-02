男子ゴルフの1日付世界ランキングが発表され、松山英樹は16位から14位に上がった。米ツアーのファーマーズインシュアランス・オープンで自己最高の2位に入った久常涼は135位から88位に上昇した。1位スコッティ・シェフラー（米国）、2位ロリー・マキロイは変わらず、3位にファーマーズインシュアランス・オープンで勝ったジャスティン・ローズ（ともに英国）が浮上した。（共同）