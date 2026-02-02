新大関が、宮崎で初稽古をした。ソフトバンク大関友久投手（28）が2日、ユニホームを着ての初ブルペン入り。ブルペン捕手を座らせ約40球を投げた。「まあ、個別練習ですかね。強度を落としたブルペンという感じ。通常のキャッチボールを終えてからのブルペンではなくて、力を入れずにチェック感覚で投げた感じですね」この日は上沢、台湾人右腕の徐若熙（シュー・ルオシー）、中継ぎの木村光が申請のもとでブルペン投球。3人