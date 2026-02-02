思わずニヤけてしまうサプライズの一部始終が反響を集めています。ぐっすり眠っているパパの横に子犬を置くと…？話題の投稿は記事執筆時点で71.5万回再生を突破し、「ソフトタッチｗ」「1番可愛がるタイプ」「優しさがあふれてる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：眠る父の横に、サプライズで『会ったことのない子犬』を置いた結果→驚くと思ったら…まさかの光景】 パパに子犬のサプライズ！ TikTok