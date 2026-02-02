テレビ通販トップのショップチャンネル（法人名・ジュピターショップチャンネル）は今年1月1日より30周年イヤーを迎えた。24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネルとして存在感を発揮。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じて全国3,210万世帯に配信、PCやアプリでも視聴ができファッション、ビューティー、コスメ、インテリア、グルメ・酒類などを扱っている。食品はグルメカテゴリーで紹介。こだわり