メディアミックス音楽プロジェクト ウタヒメドリームが、3周年記念5thライブを10月18日に東京 豊洲PITにて開催する。 （関連：佐久間大介、“アイドルが声優に挑戦”では終わらないーー『白蛇』との縁、積み重ねてきた経験と信頼） 本公演には、山粼玲奈（夢咲いぶき役）、鈴木杏奈（桜木舞華役）、其原有沙（真白清美役）、花耶（HiREN役）、礒部花凜（水月ひかり役）、鷲見友美ジェナ（高木凛役）