楽天ペイメントは、東京都が開始する「東京アプリ生活応援事業」に合わせて「東京ポイントを交換するなら楽天ペイ！東京GOGOキャンペーン！」を実施する。期間は4月1日9時59分まで。 期間中、「東京ポイント」を「楽天キャッシュ」へ1000ポイント以上交換すると抽選で555名に5555円相当の楽天キャッシュが進呈される。ポイントの進呈時期は5月末。キャンペーンエントリーが必要。 2026年2月2日&