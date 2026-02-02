ソフトバンクに新加入した徐若煕（シュー・ルオシー）投手が２日、初ブルペンで“そっくりバッテリー”を結成した！？直球、カーブ、スライダー、チェンジアップを交えて４５球。顔が似ていると話題の谷川原を相手に、感触を確かめるように投げ込んだ。台湾代表として、３月のＷＢＣも出場が内定している。最速１５８キロ右腕はブルペンでの投球を終えた直後、谷川原と会話を交わした。内容は「直球と変化球の精度が高いと言